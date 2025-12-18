Calderone dal Papa per accompagnare i consulenti del lavoro insieme al marito Poi al loro seminario da ministra

Un’immagine insolita cattura l’attenzione: Calderone dal Papa, accompagnata dal marito, partecipa a un incontro speciale. Poi, al seminario, la ministra Marina Calderone si distingue ancora, lasciando spazio a curiosità e commenti tra i consulenti del lavoro. Chi è l’uomo in bianco accanto a lei? Tra battute e supposizioni, si respira un’atmosfera di attesa e mistero, tra professionalità e incontri di alto livello.

© Ilfattoquotidiano.it - Calderone dal Papa per accompagnare i consulenti del lavoro insieme al marito. Poi al loro seminario, da ministra “Chi è l’uomo in bianco accanto a Marina Calderone e suo marito?”. Tra i consulenti del lavoro c’era già chi si preparava a riciclare la famosa battuta. Perché stamattina, 18 dicembre, tra le udienze di Papa Leone XIV era fissata anche quella con i consulenti del lavoro. “Un incontro riservato che abbiamo dovuto circoscrivere a un numero molto contenuto di dirigenti”, aveva spiegato nei giorni scorsi Rosario De Luca (foto), presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti, ruolo prima ricoperto da sua moglie Marina, per 17 anni e fino alla nomina da ministra del Lavoro. E siccome il suo ministero vigila per legge sull’ordine dei consulenti, Calderone ha pensato bene di vigilare anche sull’udienza papale imbucandosi in mezzo al “numero contenuto di dirigenti” nella veste di moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: “Lavorando Veneto 2025”, Calderone e Casellati con 1.200 consulenti del lavoro Leggi anche: Calderone e Casellati a “Lavorando Veneto 2025”: 1.200 consulenti in campo per il futuro del lavoro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calderone dal Papa per accompagnare i consulenti del lavoro insieme al marito. Poi al loro seminario, da ministra - Nel ruolo di moglie per l'udienza papale, due ore dopo torna nei panni istituzionali per l'evento sul lavoro officiato dal consorte. ilfattoquotidiano.it

Oggi Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i Consulenti del lavoro alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica , Marina Elvira Calderone. x.com

"La politica sarà più gentile", dicevano. E invece... Max del Papa sghignazza (VIDEO) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.