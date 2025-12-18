Caldaie stop all’ipotesi di meno controlli | l’allarme di Confartigianato Bergamo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato Bergamo si oppone con fermezza all’ipotesi di ridurre i controlli sulle caldaie sotto i 35 kW. L’associazione evidenzia i rischi per la sicurezza, la salute e l’ambiente, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di verifica per garantire affidabilità e tutela di tutti. Un passo indietro in questa direzione potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di cittadini e imprese.

caldaie stop all8217ipotesi di meno controlli l8217allarme di confartigianato bergamo

© Ecodibergamo.it - Caldaie, stop all’ipotesi di meno controlli: l’allarme di Confartigianato Bergamo

L’ALLARME. L’associazione si schiera contro l’idea di ridurre le verifiche sugli impianti sotto i 35 kW: «Rischio per sicurezza, salute e ambiente». In provincia oltre il 94% delle caldaie è di piccola potenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Caldaie, ipotesi stop per i controlli a casa: cosa cambia per 20 milioni di impianti

Leggi anche: Caldaie – Confartigianato Bergamo: “No alla riduzione dei controlli sugli impianti termici: sicurezza e qualità dell’aria non sono negoziabili”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

caldaie stop all8217ipotesi menoCaldaie, stop a obbligo di revisione a casa: controllo a distanza ogni 4 anni. I dubbi degli addetti - Una bozza di decreto del ministero dell’Ambiente elimina le ispezioni degli impianti a tecnici specializzati, puntando sulla digitalizzazione. repubblica.it

caldaie stop all8217ipotesi menoCaldaie, verso lo stop dei controlli a casa: cosa prevede il decreto del governo sulle revisioni da remoto - Una bozza di decreto del ministero dell'Ambiente vorrebbe eliminare i controlli in presenza per tutte le caldaie sotto i 70 kilowatt di potenza (che in ... fanpage.it

Il governo vuole cambiare le regole sulle caldaie: stop alle ispezioni in casa, cosa rischiano cittadini e ambiente? - Un decreto in arrivo cambia i controlli sulle caldaie domestiche: meno ispezioni sul campo, più verifiche a distanza. greenme.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.