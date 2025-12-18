Caldaie stop all’ipotesi di meno controlli | l’allarme di Confartigianato Bergamo

Confartigianato Bergamo si oppone con fermezza all’ipotesi di ridurre i controlli sulle caldaie sotto i 35 kW. L’associazione evidenzia i rischi per la sicurezza, la salute e l’ambiente, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di verifica per garantire affidabilità e tutela di tutti. Un passo indietro in questa direzione potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di cittadini e imprese.

Caldaie, verso lo stop dei controlli a casa: cosa prevede il decreto del governo sulle revisioni da remoto - Una bozza di decreto del ministero dell'Ambiente vorrebbe eliminare i controlli in presenza per tutte le caldaie sotto i 70 kilowatt di potenza (che in ... fanpage.it

Il governo vuole cambiare le regole sulle caldaie: stop alle ispezioni in casa, cosa rischiano cittadini e ambiente? - Un decreto in arrivo cambia i controlli sulle caldaie domestiche: meno ispezioni sul campo, più verifiche a distanza. greenme.it

Caldaie, stop a obbligo di revisione a casa: controllo a distanza ogni 4 anni. I dubbi degli addetti x.com

- Stop ai controlli - Rivoluzione caldaie. #caldaiasicura #controlliallecaldaie #sicurezza - facebook.com facebook

