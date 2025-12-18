Calciomercato Udinese quale sarà il futuro di Atta? Arrivano le parole del dirigente dei bianconeri Nani ecco cosa ha detto

L'incertezza avvolge il futuro di Atta all’Udinese, con il dirigente Nani che ha rilasciato importanti dichiarazioni sul calciomercato bianconero. Il centrocampista potrebbe ancora essere un punto fermo della squadra, ma le novità non mancano. L’Udinese si conferma protagonista sul mercato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e pronti a scoprire quali saranno le prossime mosse dei friulani.

© Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Atta? Arrivano le parole del dirigente dei bianconeri Nani, ecco cosa ha detto Calciomercato Udinese, Atta sarà ancora il perno del centrocampo bianconero? Arrivano le parole di Nani, ecco cosa ha detto L'Udinese sembra aver colpito ancora nel segno sul mercato. Arthur Atta, arrivato nell'estate 2024 dal Metz, sta diventando uno dei protagonisti della squadra di Kosta Runjai? e un nuovo idolo per i tifosi bianconeri.

Calciomercato Udinese – Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…” - L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul futuro del calciatore francese ... msn.com

Futuro Muriel: l'Udinese apre i colloqui - Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell'Udinese, parla di Luis Muriel ai microfoni di Radio Crc: "L'Udinese vuole tenere il giocatore per valorizzarlo al massimo, lui quest'anno è stato ... calciomercato.com

Napoli - Atta: per il Calciomercato di Gennaio, si chiudono le porte per Arthur Atta, calciatore dell'Udinese. Ad annunciarlo è il presidente del club bianconero. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla co - facebook.com facebook

. @acmilan, un difensore a gennaio: rispunta #Kristensen dell'Udinese. Ecco quanto può costare - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

