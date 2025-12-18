La Roma continua a muoversi sul calciomercato con attenzione, con Zirkzee che non esclude un possibile arrivo di Raspadori. L’obiettivo è chiudere al meglio il 2025, tra una sfida importante contro la Juventus e un ultimo impegno contro il Genoa, segnando la volontà di rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività per le ambizioni europee.

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli

La Roma è focalizzata sul terminare nel migliore dei modi un 2025 ricco di risultati positivi, a partire dal match di sabato con la Juventus, fondamentale per le ambizioni europee giallorosse, per poi salutare l’anno contro il Genoa dell’altro ex Daniele De Rossi. Archiviate queste due sfide si aprirà la strada del 2026, che vorrà dire anche nuove finestra di calciomercato, con il club capitolino che potrà finalmente metter mano al proprio reparto offensivo. L’ obiettivo della Roma è chiaro: permettere a Gasperini di avere un ventaglio maggiore di scelte sia a livello quantitativo che a livello qualitativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee vuole la Serie A

Leggi anche: Vertice tra Friedkin e Roma, il calciomercato sul piatto: concorrenza per Zirkzee

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zirkzee, non c'è solo la Roma: lo vuole anche il Milan, è in cima alla lista di Tare; Il Milan sfida la Roma per Zirkzee: formula da trovare e problema di tempistiche; Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere; Raspadori si avvicina.

Calciomercato Roma, Zirkzee giallorosso con lo sconto - Benché non rispecchi sempre appieno la realtà, una quota così bassa dimostra che i mercati delle scommesse ... asromalive.it