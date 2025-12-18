Calciomercato Napoli Manna prima di Napoli-Milan | Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi Raspadori alla Roma? Non credo lasci l' Atletico Madrid

Prima del match tra Napoli e Milan, le parole di Manna offrono uno sguardo sulle strategie di mercato azzurre, tra riflessioni su Mainoo, Raspadori e il rientro di Lukaku. La situazione si fa intrigante, con i tifosi pronti a scoprire le mosse del club e l’evoluzione delle condizioni dei giocatori chiave, in un clima di attesa e analisi.

Napoli, obiettivo Atta e cessione Lucca: doppio annuncio di Manna! - Napoli si registrano novità importanti in ottica mercato per gli azzurri. fantamaster.it

Calciomercato Napoli, Manna ha aperto alla cessione di un azzurro: le ultime - Tuttosport scrive del futuro di Luca Marianucci, difensore centrale del Napoli: "Luca Marianucci, in uscita dal Napoli a causa dello scarso minutaggio ... iamnaples.it

Lucca, futuro in bilico: dialogo Napoli-Cagliari I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in vista della finestra invernale di calciomercato. L’esperienza in azzurro dell’attaccante non ha ancora trovato continuità: minutaggio ridotto, concorrenza elevata e il rientro - facebook.com facebook

#Calciomercato #Napoli Non solo #Mainoo, le alternative x.com

