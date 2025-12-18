Calciomercato Napoli Manna prima di Napoli-Milan | Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi Raspadori alla Roma? Non credi lasci l' Atletico Madrid

Prima di Napoli-Milan, Manna analizza le ultime novità di calciomercato: su Mainoo, Raspadori e Lukaku. Riflettiamo sulle strategie e sugli sviluppi in casa partenopea, in attesa di capire come evolveranno le trattative e le condizioni dei nuovi acquisti.

«Lukaku? Siam contenti che sia rientrato in gruppo, ma non è ancora pronto per giocare. Vediamo come crescerà la sua condizione e vedremo. Mainoo? Ho sempre detto che dobbiamo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

