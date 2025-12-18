Calciomercato Napoli il Manchester United chiude la porta per Mainoo?

Il calciomercato del Napoli si anima in vista delle sfide imminenti e delle trattative che si infiammeranno tra due settimane. Mentre la squadra si prepara per la Supercoppa Italiana a Riad, il focus si sposta anche sulle strategie di mercato, con voci e rumors che alimentano l’attesa di novità e colpi di scena. Il futuro dei partenopei è ancora tutto da scrivere, tra sogni e obiettivi concreti.

Ore concitate in casa Napoli: non solo la sfida in Supercoppa Italiana di questa sera a Riad ma anche il calciomercato che aprirà le porte tra due settimane. E che vedrà gli azzurri.

Frenata per Mainoo! Sky UK: il Man United ha preso una decisione sulla formula - Secondo quanto riferisce Sky Sport UK, il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista a gennaio,. tuttonapoli.net

Sky Sport UK: Napoli-Mainoo, brusca frenata alla trattativa! Il Manchester United rifiuta al prestito - Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: arrivano novità dall'Inghilterra in merito al futuro di Kobbie Mainoo, il centrocampista del Manchester United che è diventato il principale obiettivo del Na ... msn.com

