Calciomercato Milan ritorno di Thiago Silva è un’ipotesi concreta | parola dell’esperto di mercato

Il ritorno di Thiago Silva al Milan si fa sempre più concreto, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. L’esperto Accomando conferma che la trattativa tra il club rossonero e il difensore brasiliano sta avanzando, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Un possibile ritorno che potrebbe rafforzare la linea difensiva e portare esperienza e leadership nello spogliatoio. Resta da seguire gli sviluppi delle prossime settimane.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ritorno di Thiago Silva è un’ipotesi concreta: parola dell’esperto di mercato Arrivano conferme sulla trattativa tra Milan e Thiago Silva. L'esperto di mercato Accomando scrive che si tratta di un'ipotesi concreta. Ecco le ultime sul possibile ritorno a Milano del difensore brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Mercato Milan, spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno a gennaio per Thiago Silva: il brasiliano si offre ma… Le ultime Leggi anche: Thiago Silva al Milan: idea sempre più concreta. Ecco l’indiscrezione di mercato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Milan, casting in difesa: asse caldo col Chelsea per Disasi, frenata sul ritorno di Thiago Silva; Milan, perché Thiago Silva è il rinforzo perfetto per Allegri; Calciomercato Milan, Thiago Silva opportunità concreta: la posizione del club; Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?. Dal Brasile: Max Allegri apre le porte al ritorno di Thiago Silva - La suggestione ritorno di Thiago Silva, centrale brasiliano di 41 anni che è esploso nel calcio europeo con la maglia del Milan, rimane una costante di queste settimane in attesa ... milannews.it

