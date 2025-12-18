Calciomercato Milan dal Brasile arrivano importanti novità sul futuro di Thiago Silva

Il calciomercato del Milan si infiamma con notizie dai vertici di ESPN Brasil, che rivelano un possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero. Il difensore brasiliano, protagonista nel passato, potrebbe chiudere il cerchio e riabbracciare i colori milanisti, questa volta sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un ritorno che farebbe sognare i tifosi e riaccendere le speranze di una squadra in cerca di rinforzi di qualità.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dal Brasile arrivano importanti novità sul futuro di Thiago Silva 'ESPN Brasil' annuncia un'importante novità sul futuro di Thiago Silva, che potrebbe chiudere il cerchio e tornare al Milan, dove rincontrerebbe il suo allenatore Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Calciomercato Milan, spiragli per Thiago Silva? Dal Brasile arriva questa indiscrezione Leggi anche: Calciomercato Milan, novità importanti sul futuro di Saelemaekers: la duplice rivelazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il dopo Maignan si chiama Souza! Chi è il para rigori chiamato da Ancelotti in Nazionale; Il portiere Hugo Souza, accostato al Milan per il post Maignan, è diventato famoso per aver parato.... Dal Brasile: l'ex Juventus Kaio Jorge nel mirino del Milan - Una notizia che arriva dal Brasile, riportata dal portale O Tempo: Kaio Jorge, ex attaccante della Juventus potrebbe fare ritorno in Italia già nel corso della sessione di gennaio di calciomercato. calciomercato.com

Dal Brasile: Thiago Silva vuole lasciare il Fluminese, ha salutato già i compagni. Cosa c'è di vero sul Milan - A 41 anni anni, il centrale brasiliano pronto a rimettersi in gioco per convincere Ancelotti a portarlo ai Mondiali Thiago Silva torna sul mercato. msn.com

Para rigori, lo ha chiamato Carlo Ancelotti in Nazionale col Brasile. Milan, ecco chi è Hugo Souza, il possibile sostituto di Maignan - Nonostante Tare e il Milan non hanno ancora gettato la spugna sul dossier Maignan, che ha un contratto in scadenza a giugno, i rossoneri si ... eurosport.it

#Fullkrug al #Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. #Calciomercato chiuso in attacco #SempreMilan - facebook.com facebook

#Fullkrug al #Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. #Calciomercato chiuso in attacco #SempreMilan x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.