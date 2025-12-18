Calciomercato Juventus rischia di tramontare in maniera definitiva quell’opzione per il centrocampo | il suo club ha alzato un muro Ultimissime
Il futuro di un importante centrocampista della Juventus è ora in bilico. Dopo settimane di trattative, il club ha deciso di blindarlo, alzando un muro invalicabile. Le ultime di JuventusNews24 evidenziano il rischio di perdere definitivamente questa opzione, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza certezze. La decisione del club potrebbe segnare una svolta decisiva nel calciomercato estivo, con conseguenze importanti per la rosa bianconera.
Calciomercato Juventus, rischiano di spegnersi le speranze per quel mediano: considerato un allenatore in campo, la cessione è impossibile. Il fascicolo relativo a Hojbjerg è presente sui tavoli della Continassa da tempi non sospetti, trasformandosi in una sorta di tormentone che riemerge puntualmente a ogni sessione di mercato. La Juventus non ha mai nascosto la profonda ammirazione per le qualità tattiche e la leadership del giocatore, individuato spesso come il tassello perfetto per dare geometrie e solidità alla mediana bianconera. Tuttavia, chi sperava in una svolta positiva per il mese di gennaio dovrà mettersi l’anima in pace: stando ai puntuali aggiornamenti forniti dall’esperto Fabrizio Romano, il matrimonio tra le parti non s’ha da fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juventus, rischia di tramontare quell’idea per rinforzare la difesa a gennaio: Milan e Inter sono più avanti! I dettagli
Leggi anche: Mercato Juventus, la firma sul rinnovo cambia tutto: quell’obiettivo a centrocampo prolunga col suo club fino al 2029, l’assalto è in salita
Juventus idea Quinten Timber per gennaio | profilo da seguire.
Juventus, allarme Vlahovic: è UFFICIALE, rischia tre mesi di stop - Vlahovic si è recato alla Continassa per gli esami medici, per valutare l’esatta entità dell’infortunio patito sabato contro il Cagliari. calciomercato.it
Juventus, Vlahovic ko: la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz - L’infortunio desta molta preoccupazione, l’analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’: il numero 10 è la chiave per uscire dall’impasse Vlahovic può rimanere fuori a lungo, è questo quanto filtra dalla ... calciomercato.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.