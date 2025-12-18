Calciomercato Juve LIVE | duello con il Bologna Novità su Belghali

Restate aggiornati sulle ultime novità del calciomercato della Juventus, con un focus speciale sul duello con il Bologna. Seguite in tempo reale tutte le trattative, le indiscrezioni e gli incontri che coinvolgono i bianconeri, con particolare attenzione alle novità su Belghali. Non perdete nessuna notizia, mentre la sessione di mercato entra nel vivo.

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: duello con il Bologna. Novità su Belghali Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Calciomercato Juve, occhi puntati in casa Genoa: doppio duello con il Napoli in vista di gennaio! Le ultimissime novità Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: si studia il colpo dall’Inter, novità su Maignan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa...; Juve: David-Openda, nuovo duello per una maglia da titolare a Bologna; Mercato Juventus, duello in vista di gennaio con l'Inter; Milan su Zirkzee: duello di mercato con la Roma per l’olandese. Mercato Juventus, duello con il Bologna per Gady Beyuku. Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio - Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio La Juventus continua a scandagliare il mercato dei giovani ... juventusnews24.com

Mercato Juventus, duello con la Roma per l’attaccante - Sia la Juventus che la Roma sono alla ricerca di un nuovo centravanti per puntellare il proprio reparto offensivo: i bianconeri, nonostante contro l’ Udinese ci siano stati segnali positivi, non si ac ... msn.com

Juventus, dicci la verità: l'esame di Spalletti e i tre duelli che spaccano il match con il Napoli - Dopo una serie positiva di tre successi che ha restituito fiducia all’ambiente bianconero, la Juventus affronta questa sera uno degli appuntamenti più attesi e pesanti dell’intera stagione: ... msn.com

Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini, fornisce un interessante aggiornamento di calciomercato riguardante la Juventus I bianconeri, infatti, a gennaio dovrebbero puntare all’acquisto di un nuovo terzino che dovrebbre prendere il posto di Joao M - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Pronto un doppio colpo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.