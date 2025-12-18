Calciomercato Juve con Vlahovic out serve una punta | spesa in A?

La Juventus si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo, soprattutto in assenza di Vlahovic. La società valuta diverse soluzioni, considerando anche investimenti in Serie A, per colmare le lacune e migliorare la rosa. La ricerca di una punta affidabile diventa prioritaria per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Calciomercato Juve. La Juventus valuta nuovi rinforzi offensivi in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di integrare la rosa in un reparto attaccanti che finora ha mostrato alcune lacune. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Lorenzo Lucca, attaccante attualmente al Napoli. Il centravanti, arrivato in Campania dall’ Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto, non ha convinto nei primi sei mesi con la maglia azzurra. La concorrenza di Hojlund e, prossimamente, il rientro di Romelu Lukaku, rischiano di limitare ulteriormente il suo spazio, rendendo un trasferimento temporaneo un’opzione percorribile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Juve, il futuro di Vlahovic appare segnato? Ostacolo insormontabile e scenario delineato per giugno. Tutte le ipotesi per il futuro della punta

Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli punta una promessa in Serie A. Testa a testa serrato con un’altra big italiana: 25 milioni è il prezzo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ogni anno sul mercato, poi resta e diventa intoccabile. Ma ora il contratto di McKennie scade...; Juventus, David e Openda restano seconde scelte per Spalletti: cosa può succedere sul mercato di gennaio; Platini: Presidente della Juventus? Il richiamo è forte, orgoglioso che Elkann abbia rifiutato l'offerta; Calciomercato Juventus, Joao Mario out – Palestra in: e i tifosi sognano.

Il futuro di Vlahovic tra recupero e mercato: Juve, Milan e big europee alla finestra - Dusan Vlahovic è attualmente concentrato sul recupero dal grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, ma nei pensieri dell’attaccante serbo ... tuttojuve.com