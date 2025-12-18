Calciomercato Inter Verona apre su Giovane e Belghali | le parole del presidente Zanzi

L'Inter si muove con interesse sul calciomercato, con Verona che apre alla possibilità di cedere Giovane e Belghali. Le parole del presidente Zanzi alimentano l'attenzione sulle trattative, mentre da Appiano Gentile emergono indiscrezioni sulle strategie di Ausilio. I nerazzurri continuano a monitorare giovani talenti, pronti a rinforzare la rosa con investimenti mirati e prospettive future.

Il mercato Inter continua a incrociarsi con quello del Verona, soprattutto per quanto riguarda due profili giovani e in forte crescita come Giovane e Rafik Belghali, entrambi seguiti con attenzione anche dalla dirigenza nerazzurra. A fare il punto è stato Italo Zanzi, presidente del club scaligero, intervenuto ai microfoni del Corriere di Verona per chiarire la linea della società in vista delle prossime finestre di mercato. Il numero uno dell'Hellas ha voluto innanzitutto smorzare ogni possibile tensione legata alle voci di mercato, sottolineando come l'interesse delle big non rappresenti un problema, bensì una conferma della bontà del lavoro svolto dal club.

Pres Verona: “Giovane e Belghali? Sarebbe un problema se non piacessero ma…” - Italo Zanzi, presidente del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato così del futuro di Giovane e Rafik Belghali ... msn.com

Mercato Juventus, i bianconeri puntano Rafik Belghali. Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse - Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato con u ... juventusnews24.com

