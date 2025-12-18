Calciomercato Inter Palestra resta il pallino | Atalanta e Cagliari al centro dell’affare

L’attenzione sul calciomercato dell’Inter si concentra sulla questione Palestra, considerata un obiettivo prioritario. Nonostante le sfide e le trattative complesse con Atalanta e Cagliari, la dirigenza nerazzurra, guidata da Ausilio, cerca di portare a termine l’affare. Le ultime novità suggeriscono un’intensa strategia per superare gli ostacoli e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Palestra osservato speciale: Ausilio vorrebbe chiudere l’operazione nonostante risulti molto complessa: le ultime. Tra i nomi più caldi per il calciomercato Inter c’è senza dubbio Marco Palestra, terzino destro classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. I dirigenti nerazzurri lo seguono da tempo e continuano a ritenerlo un profilo ideale per il presente e il futuro. Il problema, però, è strutturale. Palestra è di proprietà dell’Atalanta, club che notoriamente non ha fretta di vendere e punta a massimizzare il valore dei propri talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

