Calciomercato Inter Norton-Cuffy si allontana? Le ultime sulla trattativa con i genovesi per l’ex Arsenal

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più complesso: Norton-Cuffy, ex Arsenal ora al Genoa, potrebbe allontanarsi dai nerazzurri. La forte concorrenza del Napoli sta rendendo la trattativa più complicata, con dettagli e sviluppi che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile operazione e le possibilità di un trasferimento.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Norton-Cuffy si allontana? Le ultime sulla trattativa con i genovesi per l’ex Arsenal Inter News 24 Calciomercato Inter, molto forte la concorrenza del Napoli per Norton-Cuffy del Genoa: i dettagli sull’operazione. Un altro nome accostato al calciomercato Inter per la fascia destra è Brooke Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2004 attualmente al Genoa. Un profilo giovane, fisico e già abituato alla Serie A, ma che al momento sembra più vicino al Napoli che ai nerazzurri. Secondo Tuttosport, il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio. Il direttore sportivo Giovanni Manna vanta rapporti eccellenti con la Roc Nation, l’agenzia che rappresenta Norton-Cuffy e che cura anche gli interessi di Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter, Diego Lopez allontana le voci su Frendrup e Norton-Cuffy? Ecco cos’ha detto Leggi anche: Calciomercato Inter, Denzel Dumfries sotto i ferri: da Toure a Norton-Cuffy le alternative sulla destra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, Norton-Cuffy ha già stregato. E c’è l’assist di Roc Nation. Fari accesi anche su Belghali; Inter, lungo stop per Dumfries: i possibili sostituti sul mercato; Inter-Norton-Cuffy: le strategie di Marotta e Ausilio dopo l'operazione di Dumfries (quando rientra); Calciomercato, il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy. Non solo cash, l’Inter studia il piano per Norton-Cuffy - È per questo che i nerazzurri non hanno affatto mollato la presa su Brooke Norton- calciomercato.it

