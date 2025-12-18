Calciomercato Inter né Vicario né Atubolu | i nerazzurri potrebbero sorprendere

Il calciomercato dell'Inter si anima con sorprese e incertezze, soprattutto tra i pali. Con Vicario e Atubolu fuori dai radar nerazzurri, i dirigenti sono alla ricerca di nuovi profili per rafforzare la porta. La questione rimane calda e avvolta da un'aura di mistero, mentre i tifosi aspettano di scoprire quale sarà la soluzione scelta per garantire sicurezza e qualità tra i pali dell'Inter.

