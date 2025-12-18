L’Inter si muove con intento strategico, mantenendo una solida dorsale italiana sotto la guida di Marotta. Tra sogni e piste concrete, Musmarra rilancia anche un nome “alla Inzaghi” per rinforzare la fascia destra, evidenziando un progetto ambizioso e ben definito per rafforzare la squadra.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Musmarra: «Da quando è arrivato Marotta l’idea è quella di mantenere una dorsale italiana»

Inter News 24 Calciomercato Inter, dal sogno Palestra alle piste più percorribili: Musmarra rilancia anche un nome “alla Inzaghi” per la fascia destra. L’Inter dovrà fare a meno di Denzel Dumfries per un periodo lungo e delicato della stagione. L’esterno olandese si è operato ieri a Londra alla caviglia e non tornerà a disposizione prima di marzo, costringendo il club nerazzurro a riflettere seriamente su un intervento nel mercato di gennaio per coprire la corsia destra. Sul tema è intervenuto anche Alfio Musmarra, che sul proprio canale YouTube ha analizzato le possibili mosse della dirigenza, tra nomi già noti e una suggestione decisamente più sorprendente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, la società studia il colpo Konaté a parametro zero: idea in vista per Marotta?

Leggi anche: Calciomercato Inter, Giuseppe Marotta conferma l’idea Karim Adeyemi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Musmarra: "Nessuna trattativa tra Juve ed Inter per lo scambio Thuram-Frattesi" - Direttamente dal proprio canale "Youtube", il collega Alfio Musmarra si sofferma sulla trattativa di scambio tra Juventus ed Inter con protagonisti Khephren Thuram e Davide ... tuttojuve.com

CALCIOMERCATO INTER: IL FUTURO DI DE VRIJ LONTANO DALL'INTER ECCO LO SCENARIO - facebook.com facebook

I nerazzurri fiutano l'occasione bmbr.cc/jqbeaig #Calciomercato #Inter x.com