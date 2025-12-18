Calciomercato Inter Marotta ha scelto l’erede di Dumfries! C’è anche l’ok di Oaktree per il prezzo

Marotta ha individuato il sostituto ideale di Dumfries, con l’ok di Oaktree sul prezzo. Il calciomercato dell’Inter si infiamma e punta a rinforzare la rosa con una scelta strategica, pronta a fare la differenza in vista della prossima stagione.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta ha scelto l’erede di Dumfries! C’è anche l’ok di Oaktree per il prezzo Inter News 24 : ecco il preferito. Il lungo stop per l’operazione alla caviglia e un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato hanno tracciato il destino di Denzel Dumfries. L’avventura dell’olandese a Milano sembra giunta ai titoli di coda, obbligando la dirigenza dell’ Inter ad accelerare la ricerca del suo successore. Tra i tanti profili monitorati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la rosa di Cristian Chivu, un nome ha scalato prepotentemente le gerarchie, staccando la concorrenza: Brooke Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta rompe gli indugi: vuole regalarsi quell’acquisto da 30 milioni di euro! Ora vuole convincere Oaktree Leggi anche: Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un nuovo vice Dumfries? Le riflessioni di Ausilio e Marotta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gazzetta provoca i critici: “E ora il mercato Inter? Marotta-Ausilio, azzeccati 6 su 6?; Inter, Marotta: Rigore per il Liverpool avventato. Problema scontri diretti? Nel calcio non sempre vince la più forte; Marotta ha deciso: “L’Inter prende lui a gennaio” / Calciomercato; Inter, scelto l'erede di Sommer: tutto su Vicario, ma c'è distanza sul prezzo. Inter: lungo stop per Dumfries, Marotta ha già individuato il sostituto - L'Inter rischia di perdere Dumfries per diverso tempo e per il sostituto il nome giusto potrebbe arrivare dalla Francia. calciomercatonews.com

Mercato Inter, Marotta ha deciso: sarà lui l’erede di Dumfries - Il presidente dell'Inter ha deciso: Beppe Marotta ha scelto il giovane talento della Serie A come erede di Dumfries. spaziointer.it

L’Inter ha scelto il prossimo colpo da 40 milioni | Calciomercato - In casa Inter si prosegue nel provare a lavorare in sede di calciomercato. msn.com

Calciomercato.it. . #Inter partita alla volta di Riyadh: c’è #Calhanoglu, con la squadra anche #Darmian. Indisponibili Acerbi, Dumfries, Palacios e Di Gennaro @GiokerMusso - facebook.com facebook

Calciomercato Inter, Dumfries si opera: adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.