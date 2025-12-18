Calciomercato Inter Marotta ha scelto l’erede di Dumfries! C’è anche l’ok di Oaktree per il prezzo

Marotta ha individuato il sostituto ideale di Dumfries, con l’ok di Oaktree sul prezzo. Il calciomercato dell’Inter si infiamma e punta a rinforzare la rosa con una scelta strategica, pronta a fare la differenza in vista della prossima stagione.

Inter News 24 : ecco il preferito. Il lungo stop per l’operazione alla caviglia e un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato hanno tracciato il destino di Denzel Dumfries. L’avventura dell’olandese a Milano sembra giunta ai titoli di coda, obbligando la dirigenza dell’ Inter ad accelerare la ricerca del suo successore. Tra i tanti profili monitorati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la rosa di Cristian Chivu, un nome ha scalato prepotentemente le gerarchie, staccando la concorrenza: Brooke Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Internews24.com

