L'Inter monitora attentamente la fascia destra in vista del calciomercato invernale, con diversi nomi sul tavolo. Dopo l'infortunio di Dumfries, la dirigenza nerazzurra adotterà una strategia prudente, valutando le migliori soluzioni per rinforzare gli esterni senza affrettare le scelte. Redazione Inter News 24 segue da vicino ogni movimento, analizzando le possibilità e le priorità del club nerazzurro per la sessione di gennaio.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: tutti i nomi sul tavolo

Inter News 24 Calciomercato Inter, Dumfries ko e prudenza a gennaio: la strategia nerazzurra sugli esterni in vista della sessione invernale. L’infortunio di Denzel Dumfries, operato alla caviglia e fuori fino a marzo inoltrato, ha inevitabilmente riacceso il dibattito sul calciomercato Inter, in particolare sul ruolo di esterno destro. Una situazione che i dirigenti nerazzurri stanno valutando con grande cautela, senza farsi prendere dalla fretta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la linea del club resta chiara: nessun intervento forzato a gennaio, a meno di occasioni realmente convincenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter, attenzione alla fascia destra: Dumfries in dubbio e nuovi nomi seguiti

Leggi anche: Calciomercato Inter, nodo portiere: Sommer verso l’addio e due nomi sul tavolo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VIDEO. Inter, piace Valincic per la fascia destra; ??? Inter scatenata sotto Natale: i nerazzurri seguono Vicario e Palestra; Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”; Serie A, Calciomercato Inter – Due operazioni ai dettagli: trattative live in corso.

VIDEO. Inter, piace Valincic per la fascia destra - A gennaio, se Dumfries continuerà a ritardare il suo recupero, la società nerazzurra potrebbe pensare di fare un'ope ... sport.sky.it