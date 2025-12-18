Calciomercato Inter corsa agli esterni | Palestra Valincic e l’emergenza Dumfries

L'Inter punta sulla fascia destra, tra emergenze e opportunità di mercato. Con Dumfries ancora in forse per infortuni e valutazioni in corso, il club monitora attentamente il panorama degli esterni, tra possibili acquisti e sviluppi interni. La corsa agli interpreti più adatti promette di essere decisiva per rafforzare la rosa nel prossimo calciomercato di gennaio.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la fascia destra rimane sotto osservazione: tra infortuni, valutazioni e nomi caldi per gennaio. Il calciomercato Inter vive settimane di riflessione profonda anche sugli esterni, soprattutto dopo l’infortunio di Denzel Dumfries, che tornerà a disposizione solo a metà marzo dopo l’intervento alla caviglia. Una situazione che costringe il club nerazzurro a valutare con attenzione se intervenire già a gennaio o rinviare ogni discorso all’estate. Tra i profili seguiti c’è Moris Valincic, laterale classe 2002 della Dinamo Zagabria, valutato circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

