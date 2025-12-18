Calciomercato Inter corsa agli esterni | Palestra Valincic e l’emergenza Dumfries
L'Inter punta sulla fascia destra, tra emergenze e opportunità di mercato. Con Dumfries ancora in forse per infortuni e valutazioni in corso, il club monitora attentamente il panorama degli esterni, tra possibili acquisti e sviluppi interni. La corsa agli interpreti più adatti promette di essere decisiva per rafforzare la rosa nel prossimo calciomercato di gennaio.
Inter News 24 Calciomercato Inter, la fascia destra rimane sotto osservazione: tra infortuni, valutazioni e nomi caldi per gennaio. Il calciomercato Inter vive settimane di riflessione profonda anche sugli esterni, soprattutto dopo l’infortunio di Denzel Dumfries, che tornerà a disposizione solo a metà marzo dopo l’intervento alla caviglia. Una situazione che costringe il club nerazzurro a valutare con attenzione se intervenire già a gennaio o rinviare ogni discorso all’estate. Tra i profili seguiti c’è Moris Valincic, laterale classe 2002 della Dinamo Zagabria, valutato circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Belghali e Valincic i nomi nuovi per la corsia destra, l’allarme sul futuro di Dumfries
Leggi anche: Mercato Inter, nuova pista estera per la fascia: l’idea è Valincic della Dinamo Zagabria! E su Dumfries…
Quote vincente Champions League 2026: le più alte dei bookies; Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere; Alvino annuncia: Lucca resterà sicuramente, vi dico la posizione del Napoli.
Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all ... - Due settimane, più un giorno, e sarà di nuovo il tempo del calciomercato. tuttomercatoweb.com
Inter costretta a fare mercato: lo scambio con la Juve risolverebbe due problemi - A Spalletti serve un difensore come De Vrij, a Chivu un esterno come Joao Mario ... calciomercato.it
Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... calcionews24.com
Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano il colpo Gila https://tinyurl.com/2bdnb6le #Calciomercatolazio #gila #GilaInter #inter #Intermercatonews #internews #Lazio #LazioGila #Laziomercato #lazionews - facebook.com facebook
I nerazzurri fiutano l'occasione bmbr.cc/jqbeaig #Calciomercato #Inter x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.