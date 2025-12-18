Dopo aver lasciato il Napoli in estate, Giacomo Raspadori potrebbe presto tornare a disputare una nuova avventura in Serie A. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, puntando verso un possibile ritorno dell'attaccante italiano nel campionato nazionale già nella finestra di gennaio. Un possibile nuovo capitolo che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, pronti a scoprire quale sarà il futuro del giovane talento.

© Napolitoday.it - Calciomercato, dopo l'addio al Napoli in estate Raspadori può già tornare in Italia

Dopo l'addio in agosto al Napoli, Giacomo Raspadori potrebbe già fare ritorno in Italia nella finestra di mercato di gennaio. L'attaccante della Nazionale, nonostante aspettative diverse, non sta trovando molto spazio all'Atletico Madrid e così nelle prossime settimane potrebbe già lasciare i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Raspadori può tornare in Italia: c’è già il sì

Leggi anche: Raspadori torna subito in Serie A? A Napoli si grida già al tradimento: notizia inaspettata!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ivan Zazzaroni si è soffermato sul possibile addio di Lorenzo Lucca al Napoli già nella prossima sessione invernale di calciomercato; Napoli, Lucca verso l'addio? Due problemi per De Laurentiis; Calciomercato Napoli, da Atta a Mainoo è caccia aperta per un rinforzo a centrocampo; Palermo-Brunori, sarà addio: il capitano saluterà dopo quattro anni e mezzo.

Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all ... - Due settimane, più un giorno, e sarà di nuovo il tempo del calciomercato. tuttomercatoweb.com