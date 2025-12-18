Calcio sotto choc | ucciso Mario Pineida difensore del Barcelona

Un pomeriggio apparentemente normale si trasforma in tragedia: Mario Pineida, difensore del Barcelona, perde la vita in circostanze sconvolgenti. La vita di un calciatore, spesso considerata fatta di gloria e successi, può essere spezzata in un attimo. In un quartiere di Guayaquil, tra il caldo incessante e la routine quotidiana, si apre una ferita nel mondo del calcio e della comunità.

Un pomeriggio qualunque, la corsa a fare una commissione veloce in quartiere, il caldo di Guayaquil che sembra sempre uguale. Poi all’improvviso gli spari, le urla, la gente che scappa. In pochi secondi, una scena di normale quotidianità si trasforma in un incubo che sconvolge tutto un Paese. Perché questa volta a cadere sotto i colpi dei sicari non è uno sconosciuto, ma un volto amatissimo del calcio ecuadoriano. Un ragazzo che in campo correva sulla fascia sinistra e che, invece, in strada non ha avuto nemmeno il tempo di salvarsi. E la notizia rimbalza ovunque, lasciando solo sgomento. Secondo la prima ricostruzione riportata dal quotidiano El Universo, l’agguato è avvenuto intorno alle 16. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Venite, mio marito è ferito”. Mario La Pietra ucciso sotto gli occhi del figlio, dopo 7 mesi la svolta choc

Leggi anche: Travolto e ucciso da un’auto, caccia al pirata in fuga. Un paese sotto choc

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecuador sotto shock: ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida. Freddato dai sicari a Guayaquil; Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne; Hollywood sotto choc: il figlio accusato dell’omicidio del regista Rob Reiner e della moglie.; Nick Reiner, il figlio del regista Rob incriminato per l'omicidio dei genitori: «Ha usato un coltello».

Calcio serbo sotto choc: allenatore si accascia e muore in campo. Ecco cosa è successo - Dramma nella Super Liga serba: Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, è morto all'età di 44 anni dopo essersi improvvisamente accasciato in panchina durante la partita contro il Mladost Lucani, ... ilgiornale.it

Josep Martinez, chi è il portiere dell'Inter che ha investito e ucciso un anziano in carrozzina: «È sotto choc». L'ipotesi malore - Da bambino ammirava soprattutto i portieri spagnoli José Santiago Cañizares e Iker Casillas, suoi miti sportivi. leggo.it

Indossavano la divisa dell'Ascoli calcio, i timori della mamma dei ragazzi aggrediti a San Benedetto: «Ora sono impauriti e sotto choc» - ASCOLI Il giorno dopo l'aggressione, i due ragazzini di 15 e 12 anni sono ancora sotto choc. corriereadriatico.it

Calcio sotto choc, schianto in auto: morto il campione. Cordoglio generale - facebook.com facebook