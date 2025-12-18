Calcio Neres e Hojlund portano il Napoli in finale di Supercoppa Italiana Milan tramortito

Il Napoli si impone con forza al King Saud University Stadium di Riad, superando il Milan e conquistando la finale di Supercoppa Italiana 2025. Neres e Hojlund guidano la squadra verso una vittoria meritata, segnale di rinascita dopo le recenti delusioni europee e nazionali. I partenopei dimostrano carattere e qualità, pronti a sognare un trofeo prestigioso.

© Oasport.it - Calcio, Neres e Hojlund portano il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Milan tramortito Il Napoli torna a brillare dopo le brutte sconfitte di Lisbona e Udine, battendo con merito il Milan al King Saud University Stadium di Riad (Arabia Saudita) e accedendo alla finale della Supercoppa Italiana 2025. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 2-0 nella prima semifinale del torneo e affronteranno lunedì 22 dicembre nell’ultimo atto la vincente di Inter-Bologna. I partenopei, ammessi alla Final Four per aver vinto l’ultimo Scudetto, ambiscono alla terza affermazione della loro storia in questa kermesse dopo i trionfi (con altri format) del 1990 e del 2014. Sfuma subito l’ipotesi doppietta invece per i rossoneri, campioni uscenti di Supercoppa e qualificati per l’evento di quest’anno grazie al secondo posto nell’ultima Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Supercoppa Italiana, Napoli in finale: Neres e Hojlund battono il Milan Leggi anche: Supercoppa italiana a Riad: Napoli in finale. Battuto il Milan (2-0) con gol di Neres e Hojlund Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Udinese-Napoli 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decisivo il gol di Ekkelenkamp, gli highlights; Zamboni: La sua presenza può essere uno stimolo a cambiare il Napoli; Spalletti, il passato brucia. Hojlund il doppio incubo. Ecco un Napoli da vetta. Neres e Hojlund e una papera di Maignan affondano il Milan, Napoli in finale di Supercoppa - 0 per i campioni d'Italia, grosse responsabilità del portiere rossonero sul primo gol dei partenopei. msn.com

Semifinale di Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund portano in finale gli azzurri - Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderà il via a Riad, in Arabia ... msn.com

Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale - Un gol per tempo e la squadra di Conte lunedì affronterà una tra Bologna e Inter a Riyadh. corrieredellosport.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

Ufficialmente nell'Olimpo di quelli che ameremo per tutta la vita #Neres #ForzaNapoliSempre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.