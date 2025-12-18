Calcio Napoli in finale di Supercoppa Milan battuto 2-0

Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica la finale di Supercoppa battendo il Milan 2-0 in Arabia. Neres e Hojlund siglano i gol decisivi, portando gli azzurri verso il prestigioso trofeo. Una prestazione di carattere e determinazione che conferma il valore della squadra e alimenta le speranze di gloria nel prestigioso appuntamento.

Il Calcio Napoli di Antonio Conte prova il riscatto in Arabia per la Supercoppa contro il Milan: Neres e Hojlund portano gli azzurri in finale. Lunedì 22 la finale contro Inter o Bologna. Dopo due sconfitte il Calcio Napoli di Antonio Conte prova il riscatto in Arabia per la Supercoppa contro il Milan di Allegri.

Neres e Hojlund e una papera di Maignan affondano il Milan, Napoli in finale di Supercoppa - 0 per i campioni d'Italia, grosse responsabilità del portiere rossonero sul primo gol dei partenopei. msn.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolge a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputa con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2 ... rainews.it

Calcio Napoli Vesuviolive.it. . NAPOLI MILAN, il pre partita e le formazioni ufficiali | LIVE STREAMING SUPERCOPPA ITALIANA - facebook.com facebook

#Supercoppa, #Conte: “Vogliamo la finale, prudenza con #Lukaku #Calcio #Napoli x.com

