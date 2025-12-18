Calcio femminile la Roma saluta la Champions League con la goleada al St Polten

La Roma conclude la sua avventura nella Champions League femminile 2025-2026 con una vittoria convincente al Tre Fontane. Nonostante l’eliminazione, le giallorosse dimostrano carattere e determinazione, battendo con un punteggio netto le avversarie austriache del St. Polten. Una serata di festa e di orgoglio per il club e i suoi tifosi, che hanno assistito a una prestazione di forza e passione.

© Oasport.it - Calcio femminile, la Roma saluta la Champions League con la goleada al St. Polten Si conclude con una goleada l'avventura della Roma nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile: le giallorosse, già eliminate, vincono con un punteggio tennistico al Tre Fontane, liquidando le austriache del St. Polten con il netto score di 6-1. Nel primo tempo, dopo un avvio abbastanza blando dovuto all'assenza di motivazioni, le giallorosse sbloccano il punteggio al 19? con Pilgrim, brava a sfruttare l'assist vincente di Babajide, poi il raddoppio delle capitoline arriva al minuto 33 con Viens. La Roma va al riposo sul 2-0. Nella ripresa le capitoline dilagano: Viens al 61? firma la personale doppietta, che diventa tripletta al 67?, con la Roma che vola sul 4-0.

