Calcio a 5 | il team di atleti con disabilità intellettiva ha sbaragliato la concorrenza Format premiata dopo il salto in serie A

Un team di atleti con disabilità intellettiva ha conquistato il successo, vincendo il campionato italiano Fisdir di calcio a 5 di serie B e assicurandosi la promozione in serie A. La loro determinazione e talento hanno premiato un percorso straordinario, portando il format a ricevere riconoscimenti e conferme di un movimento che rompe barriere e ispira. Un esempio di passione e inclusione che fa la differenza nel mondo dello sport.

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: il team di atleti con disabilità intellettiva ha sbaragliato la concorrenza. Format premiata dopo il salto in serie A Lo scorso ottobre hanno vinto il campionato italiano Fisdir di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettiva della serie B, ottenendo la promozione in serie A. Sono gli atleti dell'asd " Format Ferrara " che nel pomeriggio di ieri hanno ricevuto le congratulazioni dell'amministrazione comunale, per voce dell'assessore allo Sport Francesco Carità. I ragazzi, con i loro allenatori Marcello Ferrari e Leonardo Loprieno, e il presidente Alessandro Grande, sono stati ricevuti nella sala Arazzi della residenza municipale e hanno ricevuto in dono ciascuno il fermacarte in vetro del Comune di Ferrara - Servizio Sport, dedicato a " Ferrara Città Europea dello Sport 2027 ", a riconoscimento dei risultati raggiunti e in vista dell'importante appuntamento che fra due anni coinvolgerà tutto il mondo sportivo cittadino.

