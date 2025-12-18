Calci e pugni in una Rsa le operatrici risarcite | ma il processo non finisce

In un episodio di violenza all’interno di una Rsa, operatrici sanitarie sono state aggredite da un paziente. L’assicurazione ha riconosciuto il risarcimento, portandole a uscire dal procedimento come parti civili. Tuttavia, il processo non si conclude con questa vittoria, e le conseguenze di tali incidenti continuano a sollevare questioni di sicurezza e tutela sul lavoro.

Operatrici sanitarie aggredite sul lavoro da un paziente, l’assicurazione le risarcisce ed escono dal processo come parti civili. Il responsabile della cooperativa, difeso da un avvocato del foro di Arezzo, invece, rimane sotto processo per lesioni colposeLe due lavoratrici, assistite. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

