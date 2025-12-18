Calci e pugni in una residenza sanitaria le operatrici risarcite | ma il processo non finisce

In un caso che ha fatto discutere, operatrici sanitarie aggredite da un paziente in una residenza hanno ottenuto il risarcimento attraverso l’assicurazione, entrando nel procedimento come parti civili. Tuttavia, il processo non si conclude con questa vittoria, evidenziando le complessità e le sfide della tutela legale nel settore sanitario. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità di chi lavora quotidianamente per il benessere degli altri.

