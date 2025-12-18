Calci e insulti alla nonna arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver maltrattato la nonna, coinvolgendo comportamenti violenti e aggressivi. L'episodio ha destato preoccupazione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno messo fine a una situazione di tensione familiare. La vicenda sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente in casi di maltrattamenti e violenza domestica.

© Ilrestodelcarlino.it - Calci e insulti alla nonna, arrestato Tira i capelli e prende a calci la nonna, arrestato dai carabinieri un 31enne italiano, in attesa di occupazione, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo, seguito dai servizi sociali, in sostanza, la maltrattava anche con violenze psicologiche, ingiurie, scatti d’ira, danneggiamenti del mobilio di casa, minacce di morte del tipo: "Ti ammazzo", "Se mi denunci, ti brucio la casa". E così via, in un crescendo di sopraffazione e paura. La misura cautelare che ha portato all’arresto dell’uomo, nasce da un accertamento da parte dei militari dell’Arma della stazione di Crevalcore, che sono venuti a conoscenza dei fatti accaduti alla persona offesa, la nonna dell’indagato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia Leggi anche: Massacrano il vigilante del supermercato con calci, pugni e sprangate: arrestato uno dei due ragazzi in fuga. Le immagini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calci e insulti alla nonna, arrestato; Maltrattava la nonna, 31enne arrestato nel Bolognese: è accusato di violenze psicologiche, ingiurie e minacce. Calci e insulti alla nonna, arrestato - Tira i capelli e prende a calci la nonna, arrestato dai carabinieri un 31enne italiano, in attesa di occupazione, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. ilrestodelcarlino.it

Maltrattava la nonna, 31enne arrestato nel Bolognese: è accusato di violenze psicologiche, ingiurie e minacce - L'uomo si era trasferito senza permesso nella casa della nonna, da lì l'inizio delle violenze: le tirava i capelli e la prendeva anche a calci ... corrieredibologna.corriere.it

Maltrattava la nonna costringendola a vivere nel terrore, 31enne arrestato - Maltrattamenti in famiglia a Crevalcore: un 31enne arrestato per le violenze e le minacce nei confronti della nonna che lo ospitava in casa. gazzettadibologna.it

Scherzo epico finito male

Insulti social contro Fabregas dopo l’infortunio di Diao: “Figlio di pu****na” “Sei il nemico del calcio africano” La gestione di Assane Diao scatena la rabbia dei tifosi senegalesi: dopo l’infortunio dell’esterno del Como contro la Roma, il profilo social di Ces - facebook.com facebook

Orbassano, calcio femminile: flash-mob solidale dopo insulti all'arbitro donna x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.