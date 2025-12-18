Caio Giulio Cesare Mussolini | Emancipazione della donna iniziata col fascismo impossibile oggi dibattito serio sul ventennio
Nel suo libro, Caio Giulio Cesare Mussolini affronta l’eredità storica del fascismo, evidenziando come l’emancipazione femminile sia iniziata in quel periodo. Il pronipote di Benito Mussolini analizza anche le radici della violenza fascista, collegandola alle tensioni e alle reazioni degli anni precedenti. Un'interpretazione che invita a riflettere su come il passato abbia plasmato le dinamiche politiche e sociali dell’Italia.
Il pronipote di Benito Mussolini: "La violenza fascista si sviluppa anche come reazione alla violenza politica precedente, in particolare a quella riconducibile al cosiddetto biennio rosso, alla “grande paura” e a una stagione segnata da terrorismo" Nel suo libro lei parla di “altra storia” d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
