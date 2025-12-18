Cagliari parla Giulini | L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno
Il Cagliari Calcio compie un passo importante verso il futuro della città con l’annuncio di un nuovo impianto moderno. Il presidente Giulini sottolinea la collaborazione con le istituzioni per realizzare un progetto che valorizzi Cagliari e la sua comunità, puntando a un impianto all’avanguardia che rappresenti un punto di riferimento per sport e cultura. Un passo deciso verso un domani più innovativo e condiviso.
Cagliari, il presidente Giulini: «L’obiettivo con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno» Il Cagliari Calcio ha annunciato un nuovo e significativo passo avanti nel progetto del futuro stadio cittadino. Nella giornata odierna, il club rossoblù ha depositato presso gli uffici competenti il Piano Economico-Finanziario (PEF) relativo al Progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cagliari, Giulini risponde a Cardinale: «Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista!»
Leggi anche: Juve Cagliari, parla Marchetti: «La Juventus non ha scelte, deve vincere per forza. Ma il Cagliari può dire la sua! Ecco come»
Cagliari, decide Giulini: vede Vanoli, vuole Pisacane - L’ufficialità potrebbe arrivare già oggi, con l’annuncio che scriverebbe la parola fine alla crisi tecnica apertasi con ... corrieredellosport.it
Panchina Cagliari: incontro fra Giulini e Vanoli - Come riferisce l'Ansa, c'è stato un incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per provare a trovare un accordo: in ballo la panchina del ... calciomercato.com
Cagliari: partenza record in A nell'era Giulini - Quella del Cagliari di questo campionato, con 4 punti in tre gare, è la migliore partenza in Serie A dell'era Giulini. ansa.it
Cagliari, parla Gaetano Le sue parole facebook
#Cagliari, parla Gaetano Le sue parole x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.