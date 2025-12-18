Cagliari parla Giulini | L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno

Il Cagliari Calcio compie un passo importante verso il futuro della città con l’annuncio di un nuovo impianto moderno. Il presidente Giulini sottolinea la collaborazione con le istituzioni per realizzare un progetto che valorizzi Cagliari e la sua comunità, puntando a un impianto all’avanguardia che rappresenti un punto di riferimento per sport e cultura. Un passo deciso verso un domani più innovativo e condiviso.

