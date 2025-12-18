Cagliari parla Deiola | Si respira un’ottima aria siamo fiduciosi e stiamo bene Tifosi? Li ringraziamo ogni giorno
Nel cuore di Cagliari si respira un’energia positiva, i giocatori sono fiduciosi e motivati. Deiola, tra i protagonisti, esprime gratitudine verso i tifosi, pilastri fondamentali del nostro cammino. Un clima di speranza e determinazione accompagna la squadra verso nuove sfide, alimentato dalla passione e dal sostegno di chi vive e respira il calcio ogni giorno.
Cagliari, Deiola si racconta: «Si respira un'ottima aria, siamo fiduciosi e stiamo bene. Tifosi? Li ringraziamo ogni giorno». Le parole Alessandro Deiola, centrocampista e vice-capitano del Cagliari, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Cagliari in Diretta, il talk show settimanale in onda ogni giovedì sera su Radiolina e interamente dedicato alla squadra rossoblù.
