caffo dimezzata la condanna per maltrattamenti

La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna di Leonardo Caffo a due anni di reclusione per maltrattamenti, accogliendo il concordato tra le parti. La decisione rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario, segnando una diminuzione della pena rispetto alla prima sentenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitando riflessioni sulla giustizia e sui processi legali in corso.

La Prima sezione penale della Corte d’Appello del tribunale di Milano ha condannato Leonardo Caffo a 2 anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione della condizionale, accettando il concordato tra le parti. La pena è stata rideterminata e dimezzata rispetto a quanto inflitto in primo grado. La Corte ha assolto il filosofo dall’accusa per lesioni perché il fatto non costituisce reato. Caffo dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti. La giovane ex fidanzata, già risarcita con circa 45 mila euro, ha revocato la costituzione di parte civile. "Abbiamo fatto un concordato, a volte bisogna cedere delle cose per andare avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

