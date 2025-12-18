Cadono le accuse in due processi per il trapper El Marbouh El Mehdi
El Mehdi, noto come El Marbouh, vede cadere le accuse nei due processi a suo carico. Il giovane trapper, di soli 25 anni, è attualmente detenuto, dopo aver affrontato condanne definitive per reati commessi alcuni anni fa. La vicenda segna un punto di svolta nella sua storia giudiziaria, aprendo nuovi scenari per il suo futuro.
Il 25enne si trova attualmente in carcere dopo alcune condanne definitive per reati commesse diversi anni fa.
Leggi anche: Medy Cartier, cadono le accuse in due processi. Gli avvocati: “Ha cambiato vita grazie alla musica”
