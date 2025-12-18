Cadavere in un lago di sangue | la morte è sospetta

Una scena inquietante ha scosso il rione di San Luigi: un cadavere riverso in un lago di sangue all’interno di una casa di via Machlig. La scoperta, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 18 dicembre, ha suscitato immediatamente sospetti sulla natura del decesso, lasciando la comunità sotto shock e le forze dell’ordine a indagare sulle cause di questa morte apparentemente sospetta.

© Triesteprima.it - Cadavere in un lago di sangue: la morte è sospetta Trovato morto in un lago di sangue all'interno di una casa nel rione di San Luigi. La macabra scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, nella zona di via Machlig. La persona deceduta è un uomo di 73 anni. Sul posto le forze dell'ordine, la Squadra mobile, il magistrato di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Diana Canevarolo, mistero sulla morte. Il cadavere nella pozza di sangue e la ferita alla testa: si attende l'autopsia Leggi anche: Catania, trovato cadavere in una palestra: si sospetta un tentativo di furto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trovato morto nella sua casa a Trieste, il corpo in un lago di sangue: indagini in corso - Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un lago di sangue in un'abitazione nel rione di San Luigi, in via Felice Machlig, a Trieste ... fanpage.it Cadavere nelle acque del Lago di Garda: mistero sulle cause della morte. Indagini in corso - Cadavere nelle acque del Lago di Garda, all'altezza di Manerba, nel Bresciano: il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nella giornata di oggi, sabato ... msn.com

Recupero cadavere al Lago di Garda: indagini dei Carabinieri in corso - Recupero di un cadavere al Lago di Garda: indagini dei Carabinieri per chiarire le cause della morte e la dinamica. gardanotizie.it

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un lago di sangue nella sua abitazione di San Luigi, in via Felice Machlig: le circostanze della scoperta del cadavere lasciano presupporre un’azione violenta. Nel video di Massimo Silvano, il punto sul posto di Gian - facebook.com facebook

Un cadavere nelle acque del lago di Garda, indagini a Manerba x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.