Cadavere in un lago di sangue | la morte è sospetta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena inquietante ha scosso il rione di San Luigi: un cadavere riverso in un lago di sangue all’interno di una casa di via Machlig. La scoperta, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 18 dicembre, ha suscitato immediatamente sospetti sulla natura del decesso, lasciando la comunità sotto shock e le forze dell’ordine a indagare sulle cause di questa morte apparentemente sospetta.

cadavere in un lago di sangue la morte 232 sospetta

© Triesteprima.it - Cadavere in un lago di sangue: la morte è sospetta

Trovato morto in un lago di sangue all'interno di una casa nel rione di San Luigi. La macabra scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, nella zona di via Machlig. La persona deceduta è un uomo di 73 anni. Sul posto le forze dell'ordine, la Squadra mobile, il magistrato di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Diana Canevarolo, mistero sulla morte. Il cadavere nella pozza di sangue e la ferita alla testa: si attende l'autopsia

Leggi anche: Catania, trovato cadavere in una palestra: si sospetta un tentativo di furto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trovato morto nella sua casa a Trieste, il corpo in un lago di sangue: indagini in corso - Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un lago di sangue in un'abitazione nel rione di San Luigi, in via Felice Machlig, a Trieste ... fanpage.it

cadavere lago sangue morteCadavere nelle acque del Lago di Garda: mistero sulle cause della morte. Indagini in corso - Cadavere nelle acque del Lago di Garda, all'altezza di Manerba, nel Bresciano: il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nella giornata di oggi, sabato ... msn.com

cadavere lago sangue morteRecupero cadavere al Lago di Garda: indagini dei Carabinieri in corso - Recupero di un cadavere al Lago di Garda: indagini dei Carabinieri per chiarire le cause della morte e la dinamica. gardanotizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.