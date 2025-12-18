Cadavere a San Luigi | chi è la vittima cosa sappiamo e perché potrebbe essere un omicidio

Emergono nuovi dettagli sull’ex commerciante di 73 anni trovato senza vita nell’appartamento di via Machlig, nel rione di San Luigi. La scoperta ha sollevato sospetti di un possibile omicidio, ma ancora sono poche le certezze sulla dinamica e le cause del decesso. Le indagini sono in corso per chiarire chi fosse la vittima e cosa possa aver portato a questa tragica fine.

Emergono nuovi dettagli sull’ex commerciante di 73 anni trovato morto in casa in un appartamento al primo piano al civico 16 di via Machlig, nel rione di San Luigi. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, su segnalazione di una terza persona che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

