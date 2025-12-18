Cacciatelo Garlasco | caos in tribunale | succede di tutto!

Un'udienza ricca di tensione e colpi di scena al Tribunale di Pavia, dove si svolge uno dei processi più delicati legati alle indagini su Andrea Sempio. L’atmosfera si è fatta rovente, con momenti di caos e scontri che hanno sconvolto la procedura, rendendo la giornata un capitolo intenso e complesso di questa intricata vicenda giudiziaria.

L'udienza considerata tra le più delicate dall'avvio delle nuove indagini su Andrea Sempio, svoltasi presso il Tribunale di Pavia, si è trasformata in un momento di forte tensione processuale. A occupare il centro della scena non sono state soltanto le valutazioni tecniche sulla spazzatura analizzata e sul Dna individuato sotto le unghie di Chiara Poggi, ma soprattutto l'arrivo, inatteso, di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l' omicidio di Garlasco. Leggi anche: Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio tramite il suo avvocato Stasi si presenta in aula. La comparsa di Stasi in aula ha sorpreso i presenti e ha subito alimentato un acceso confronto tra le parti.

