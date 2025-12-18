Caccia al centrocampista | Mainoo o Manzambi per Conte

Il Napoli accelera le sue strategie di mercato di gennaio, puntando a rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Con l’infortunio di un elemento chiave, la squadra si concentra su due possibili profili: Mainoo e Manzambi. La caccia al centrocampista diventa una priorità per Conte, che cerca di trovare la soluzione migliore per mantenere alta la competitività dei partenopei.

Il Napoli accelera le riflessioni sul mercato di gennaio per tamponare l'emergenza a centrocampo, acuita dall'infortunio di . Napoli, caccia al centrocampista: Mainoo il preferito, Manzambi la prima alternativa; Caccia al centrocampista, Rai: sfumano Frattesi e Pellegrini! Due nomi in pole.

Napoli, corsa a due per il centrocampo: Mainoo è concreto, Manzambi costa 20 milioni - Il Napoli è fra Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. tuttomercatoweb.com

Caccia al centrocampista, Rai: sfumano Frattesi e Pellegrini! Due nomi in pole - Il Napoli prepara le mosse per gennaio, con il centrocampo tornato in piena emergenza dopo il nuovo caso Lobotka. tuttonapoli.net

