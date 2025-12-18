C O R R E C T I O N -- Vantage Foundation

Vantage Foundation e Banking Academy of Vietnam hanno ufficializzato una partnership strategica per promuovere l’educazione finanziaria. Questa collaborazione mira a rafforzare le competenze finanziarie, contribuendo allo sviluppo di una società più consapevole e preparata. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel sostegno all’educazione finanziaria in Vietnam, con programmi pianificati per i primi mesi del 2026.

In the news release, Banking Academy of Vietnam and Vantage Foundation Formalised Strategic Partnership to Advance Financial Education, issued 17-Dec-2025 by Vantage Foundation over PR Newswire, we are advised by the company that the year in the sentence should be "The programme is tentatively scheduled for late February to early March 2026" rather than "The programme is tentatively scheduled for late February to early March 2025" as originally issued inadvertently. The complete, corrected release follows: HANOI, Vietnam, Dec. 17, 2025 PRNewswire -- The Banking Academy of Vietnam (BAV) and Vantage Foundation officially formalised a strategic partnership through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) at a signing ceremony held at the Banking Academy's headquarters in Hanoi on 16 December.

