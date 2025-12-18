Busi nel 2013 parlava già di favori sessuali in tv | il video torna virale con lo scandalo Corona–Signorini

Un video del 2013 di Fabrizio Corona che parlava di favori sessuali in tv torna virale, riaccendendo il dibattito sul consenso e gli abusi nel mondo dello spettacolo. La vicenda, collegata allo scandalo tra Corona e Signorini, mette in luce come il potere possa essere usato per ottenere favori, alimentando riflessioni sulla tutela dei diritti e la necessità di trasparenza.

L’inchiesta di Fabrizio Corona sui presunti favori sessuali richiesti da Alfonso Signorini a giovani in cerca dei famigerati “quindici minuti di notorietà”, ha riacceso, anche in Italia, il dibattito sul consenso nel mondo dello spettacolo e su eventuali soprusi operati da uomini in posizione di potere verso subordinati alla ricerca di un’opportunità. A tale proposito, è tornato virale un video con Aldo Busi risalente al 2013. Un dibattito televisivo molto acceso al quale presero parte altri personaggi noti tra cui Laura Ravetto. Proprio come avvenne nel giugno 2013, quando, durante una puntata del talk di Rai 3 La guerra dei mondi, condotto da David Parenzo (sì, quel David Parenzo), lo scrittore Aldo Busi, noto per le sue posizioni spesso controcorrente, aveva definito l’elargizione di prestazioni sessuali in cambio di avanzamenti di carriera come una cosa nota e risaputa, degna persino di ricevere un appellativo codificato: “ l’obolo del sofà “. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

