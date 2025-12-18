Buon onomastico Graziano oggi 18 dicembre | immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 18 dicembre, celebriamo San Graziano, un nome che richiama grazia e affetto. È un’occasione speciale per inviare auguri ricchi di calore e affetto a chi porta questo nome, condividendo immagini e messaggi di stima. Un modo semplice e sincero per rendere omaggio a chi ci è caro, festeggiando con gioia e riconoscenza.

Il 18 dicembre si festeggia San Graziano. Il nome Graziano evoca la parola "grazia", un termine latino che significa "riconoscente" o "qualcuno che è molto caro". Graziano fondò la Diocesi di Tours e lo guidò per oltre 50 anni. Un nome ricorrente nell'onomastica europea e latinoamericana -soprattutto nella sua versione femminile- dalle origini molto antiche. Siamo, infatti, nel IV secolo quando Graziano (saint Gatien), futuro fondatore della Diocesi di Tours nell'antica Turenna, e discepolo di San Dionigi di Parigi, viene inviato dal Papa ad evangelizzare la Gallia, insieme con San Remigio e altri missionari.

