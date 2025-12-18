Il Natale si avvicina e le star della televisione si preparano a condividere i loro affettuosi auguri. Tra luci, addobbi e impegni, Antonella Clerici ci regala un messaggio speciale, portando calore e allegria in questa stagione. Un pensiero di gioia e speranza per un nuovo anno ricco di felicità e successi. Buon Natale da BubinoBlog!

BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ANTONELLA CLERICI PER UN ANNO FELICISSIMO

Il Natale è alle porte e tra studi televisivi già addobbati, prove e quant’altro, le star della televisione ritagliano un momento del loro tempo per lasciare un video-augurio. Oggi abbiamo gli auguri di Antonella Clerici, la regina del mezzogiorno di Rai1, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11:50. Grazie Antonella, buon Natale e buon anno nuovo! https:bubinoblog.altervista.orgwp-contentuploads202512VID-20251218-WA0002.mp4 L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

