Buon compleanno Neapolis | il 21 dicembre una maratona culturale dall’alba al tramonto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 dicembre Napoli si prepara a festeggiare i 2500 anni di Neapolis con una maratona culturale senza precedenti. Un’intera giornata dedicata all’esplorazione della città, tra eventi, visite e momenti speciali che attraversano i luoghi simbolici e la storia millenaria di questa affascinante metropoli. Un’occasione unica per immergersi nelle radici e nell’anima di Napoli, tra arte, cultura e tradizione.

Il 21 dicembre Napoli celebra ufficialmente i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, con una giornata di eventi pensata come un attraversamento continuo della città e dei suoi luoghi simbolici. Buon compleanno Neapolis è il momento culminante del programma delle Celebrazioni Napoli2500 del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

