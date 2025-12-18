Bryan Mbeumo e Villa sono tra i cinque giocatori che dovresti vendere questa settimana

Scopri quali giocatori vendere questa settimana nel Fantasy Premier League, tra cui Bryan Mbeumo e Villa, secondo l’esperto Blake Hurst. Con le convocazioni AFCON, sospensioni e prestazioni in crescita, le dinamiche cambiano rapidamente. Restare aggiornati è fondamentale per ottimizzare la rosa e massimizzare i punti. Ecco le scelte più strategiche per affrontare al meglio la settimana.

Rogers è stato elettrizzante ultimamente, ottenendo il suo secondo 15 punti in cinque settimane, ma i dati sottostanti dicono che ha cavalcato la sua fortuna.

