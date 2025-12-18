Bruxellesproteste agricoltori | scontri

A Bruxelles, circa 8.000 agricoltori e un migliaio di trattori si sono radunati nel quartiere europeo per esprimere il loro dissenso durante il Consiglio europeo, scatenando scontri e tensioni. La protesta rappresenta un forte messaggio contro le politiche dell’Unione Europea, evidenziando le preoccupazioni e le sfide del settore agricolo in un momento cruciale di decisioni comunitarie.

17.15 Circa 8.000 i manifestanti e un migliaio i trattori presenti nel quartiere europeo di Bruxelles, dove è in corso il Consiglio europeo, per protestare contro le politiche Ue. Lo riferisce la polizia belga. Scontri durante le proteste a Place du Luxembourg. La polizia ha usato idranti e poi anche fumogeni. I manifestanti hanno lanciato patate, uova, pietre, bottiglie e petardi. Le vetrate dell' edificio della stazione Europa, che si affaccia sulla piazza, sono state danneggiate.

Corteo agricoltori a Bruxelles, scontri polizia-manifestanti - (askanews) – Momenti di tensione nel quartiere europeo a Bruxelles per la manifestazione degli agricoltori, mentre è in corso il Consiglio europeo. askanews.it

Bruxelles, protesta degli agricoltori contro l'accordo Ue-Mercosur: scontri con la polizia, lanciati lacrimogeni - 000 i manifestanti e un migliaio i trattori presenti nel quartiere europeo di Bruxelles, dove è in corso il vertice europeo, arrivati per protestare contro le ... msn.com

LIVE Bruxelles, la rabbia degli agricoltori. Scontri con la polizia: diretta video

I trattori (anche siciliani) tornano a occupare Bruxelles, agricoltori in protesta contro l'accordo col Mercosur Due temi caldi: il nuovo bilancio dell'Ue con i fondi di coesione che verrebbero centralizzati, e l'accordo commerciale con il Sudamerica. Meloni: «L'Italia - facebook.com facebook

