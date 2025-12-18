Brindisi e Mesagne più vicine | i collegamenti natalizi effettuati dalla Stp

Durante le festività natalizie, la Stp ha rafforzato i collegamenti tra Brindisi e Mesagne, facilitando gli spostamenti tra i due centri. I nuovi servizi, attivi durante i giorni festivi, prevedono un percorso che passa per i principali centri commerciali, offrendo maggiore comodità e praticità a residenti e visitatori. Un’opportunità per vivere al meglio le festività, riscoprendo le bellezze e le occasioni di questi due importanti comuni pugliesi.

BRINDISI - La Stp ha disposto per i giorni festivi, un collegamento tra il comune di Mesagne e quello di Brindisi passando per i centri commerciali. In particolare con la linea suburbana "M", nei giorni festivi, a partire dal 21 dicembre, gli utenti dei due Comuni potranno usufruire di corse.

