Brigitte Macron denunciata per ingiuria da 343 femministe

L'ultima vicenda che coinvolge Brigitte Macron ha scatenato un acceso dibattito: l'Associazione femminista 'Les Tricoteuses hystériques' l'ha denunciata per ingiuria pubblica. Un episodio che ha attirato l'attenzione sulla complessità delle opinioni e delle tensioni nel mondo femminista e nella sfera pubblica francese. Di seguito i dettagli di questa controversa vicenda.

L'associazione femminista 'Les Tricoteuses hystériques' ha denunciato per "ingiuria pubblica" la première Dame di Francia, Brigitte Macron.

Brigitte Macron denunciata per ingiuria dopo «brutte stronze» rivolte a femministe - Les Tricoteuses hystériques, insieme a 3Egales3 e Metoomedia, hanno sporto querela a nome di 343 donne per le parole pronunciate alle Folies Bergères

‘Brutte stronze’, Brigitte Macron denunciata da 343 femministe - Le militanti dell’associazione ‘Les Tricoteuses hystériques’ vuole perseguire per ‘ingiuria pubblica’ la première Dame ... laregione.ch

L'insulto di Brigitte Macron si sta trasformando in uno slogan per difendere le donne vittime di violenza sui social network #SalesConnes - facebook.com facebook

L'insulto di Brigitte Macron ai membri del collettivo femminista #NousToutes si sta gradualmente trasformando in uno slogan per difendere le donne vittime di violenza sui social network x.com

