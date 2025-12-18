Bridgerton 4 prime immagini e nuovi dettagli | Benedict al centro di una favola più adulta

La quarta stagione di Bridgerton si avvicina, portando con sé una nuova avventura romantica. Benedict si trova al centro di una narrazione più matura e avvincente, mentre il suo percorso si intreccia con quello di Sophie. Prime immagini e dettagli rivelano un’evoluzione significativa, promettendo emozioni intense e scenari eleganti in un mondo di intrighi e passione.

La quarta stagione di Bridgerton si prepara a debuttare con una nuova storia d'amore: Benedict e Sophie. Tra balli in maschera, differenze di classe e identità segrete, le prime immagini anticipano una stagione più intima, stratificata e ad alta tensione emotiva. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato alla corte di Bridgerton: con l'arrivo del 2026 sempre più vicino, Netflix svela le prime immagini della quarta stagione della serie, pronta a inaugurare un nuovo capitolo sentimentale. Questa volta i riflettori si spostano su Benedict, il fratello artista e inquieto della famiglia più chiacchierata della Regency Era.

