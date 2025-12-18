BrianzAcque | entra nel vivo percorso aggregazione con Bea parola passa ai Comuni

BrianzAcque e Bea avanzano nel loro percorso di aggregazione, segnando un passo importante verso la costituzione della futura multiutility pubblica nella provincia di Monza e Brianza. La collaborazione tra queste realtà rappresenta un’opportunità strategica per migliorare servizi e sostenibilità, con l’attenzione rivolta ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali. Ora il focus si sposta sui Comuni, protagonisti attivi in questa fase di sviluppo e consolidamento.

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - Il percorso di aggregazione tra BrianzAcque e Bea (Brianza Energia) compie passi avanti verso la creazione della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza. A un anno dall'annuncio dell'avvio del percorso di aggregazione, è completa la fase di analisi preliminare: approfondimenti tecnici e industriali necessari a definire struttura, ambito operativo e sostenibilità dell'operazione. I dettagli sono stati illustrati dai vertici delle due aziende durante l'incontro di fine anno con i giornalisti oggi a Monza. Nel corso di quest'anno sono stati svolti approfondimenti riguardanti: inquadramento tecnico e regolatorio, con un'analisi delle competenze, dei modelli gestionali e degli allineamenti normativi necessari; sviluppo industriale, volto a valorizzare sinergie ed economie di scala tra i due ambiti del servizio idrico e dell'igiene ambientale; aspetti giuridici, finalizzati a definire la cornice societaria e amministrativa dell'aggregazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

