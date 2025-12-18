Bremer pronto per Juve Roma e difesa a 4? Le ultimissime indicazioni dalla Continassa in vista di sabato

Bremer si prepara ad affrontare la sfida tra Juventus e Roma, con l'obiettivo di consolidare la difesa a quattro. Le ultime notizie dalla Continassa suggeriscono una possibile conferma del centrale brasiliano tra i titolari, in vista di un match decisivo allo Stadium. I tifosi aspettano con trepidazione le scelte di Allegri, mentre l'attenzione si concentra sulle strategie e sulle indicazioni provenienti dal ritiro bianconero.

Bremer pronto per Juve Roma e difesa a 4? Le ultimissime indicazioni dalla Continassa in vista del match di sabato allo Stadium. In vista dell’attesissima sedicesima giornata di Serie A, che vedrà contrapposte la Juventus e Roma, Luciano Spalletti ha ufficialmente ripreso i lavori alla Continassa. L’obiettivo del tecnico toscano è chiaro: presentarsi a questo scontro diretto con l’ abito delle grandi occasioni, curando in modo maniacale ogni dettaglio tattico per non farsi sorprendere dalle insidie di Gian Piero Gasperini. Il tema centrale che tiene banco in queste ore riguarda la condizione atletica di Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Bremer recuperato e punta la Roma. Chiellini: "Sarà una grande sfida" - Il difensore centrale è rientrato per 15 minuti in campo contro il Bologna a due mesi dall'ultima volta. ilromanista.eu